Бойцы подразделения "Ахмат" приехали на Украину сражаться с националистами, но те разбегаются при приближении ВС РФ, рассказал Рамзан Кадыров.
Глава Чеченской Республики опубликовал ролик, где показал один день из жизни солдат на передовой.
"Еще одна отобранная у врага стратегическая позиция", — гласит подпись к видео.
По словам Кадырова, украинские боевики не стали сражаться, а "затерялись вдали".
"Теперь опять их надо искать", — добавил он.
Чеченский лидер отметил, что "бесхребетность и серая предсказуемость бандеровцев" расстраивает воинов отряда "Ахмат". Бойцы скучают в окопах и "требуют, чтобы неприятель дал о себе знать".
Ранее официальный представитель ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские боевики готовят новые укрепления возле Миньковки, куда ВСУ планируют отступить из Соледара.
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