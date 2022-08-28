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Кадыров: Бойцы полка "Ахмат" жалуются на скуку, боевики ВСУ убегают с передовой

Силовые структуры

Бойцы подразделения "Ахмат" приехали на Украину сражаться с националистами, но те разбегаются при приближении ВС РФ, рассказал Рамзан Кадыров.

Глава Чеченской Республики опубликовал ролик, где показал один день из жизни солдат на передовой.

"Еще одна отобранная у врага стратегическая позиция", — гласит подпись к видео.

По словам Кадырова, украинские боевики не стали сражаться, а "затерялись вдали".

"Теперь опять их надо искать", — добавил он.

Чеченский лидер отметил, что "бесхребетность и серая предсказуемость бандеровцев" расстраивает воинов отряда "Ахмат". Бойцы скучают в окопах и "требуют, чтобы неприятель дал о себе знать".

Ранее официальный представитель ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские боевики готовят новые укрепления возле Миньковки, куда ВСУ планируют отступить из Соледара.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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