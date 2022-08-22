Марочко: ВСУ роют окопы возле Миньковки для отступающих из Соледара боевиков

Украинские боевики в спешке возводят новые фортификационные сооружения в окрестностях села Миньковка, рассказал официальный представитель ЛНР Андрей Марочко.

"Инженерные работы ведутся с целью подготовки запасных позиций для подразделений, находящихся в районе Соледара", — добавил подполковник Народной милиции ЛНР, ссылаясь на данные разведки.

Ранее член совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов предупредил, что Киев готовит бактериологические провокации для терроризирования мирных граждан Запорожской области. По данным Министерства обороны РФ, украинские боевики уже применили отравляющие вещества на поле боя.