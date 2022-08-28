Военный корреспондент Кирилл Ольков сообщил, что украинские боевики на Донбасском направлении несут огромные потери, а в танковых и артиллерийских боях терпят поражения.
По словам журналиста, боевики Вооружённых сил Украины под Угледаром фактически ежедневно призывают своё командование оставить позиции в Донецкой Народной Республики. Однако их просьбы остаются без ответа, поэтому украинские боевики предпочитают сдаваться в плен союзным силам.
Ранее официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что бойцы Республики за прошедшие сутки ликвидировали 45 националистов, уничтожили три украинских бронетранспортера и одну долговременную огневую точку ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы польской ЧВК ночью атаковали опорный пункт в Красном Лимане, но были отброшены и понесли потери.