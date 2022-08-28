Ольков: ВСУ на Донбассе несут огромные потери, а танковые и артдуэли проиграны

Военный корреспондент Кирилл Ольков сообщил, что украинские боевики на Донбасском направлении несут огромные потери, а в танковых и артиллерийских боях терпят поражения.

По словам журналиста, боевики Вооружённых сил Украины под Угледаром фактически ежедневно призывают своё командование оставить позиции в Донецкой Народной Республики. Однако их просьбы остаются без ответа, поэтому украинские боевики предпочитают сдаваться в плен союзным силам.

Ранее официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что бойцы Республики за прошедшие сутки ликвидировали 45 националистов, уничтожили три украинских бронетранспортера и одну долговременную огневую точку ВСУ.