Капитан Гундаров: наступление ВС РФ на Киев спутало все планы ВСУ

Вооружённые силы Украины сильно не опасались российских войск на донецком направлении, так как у них там давно уже был создан район обороны с мощными укреплениями. А вот другой удар был для них совершенно неожиданным.

Такое мнение высказал военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров.

"Но они не ожидали, что мы рванём ещё и на Киев. Это стало для них холодным душем и спутало все планы", — приводит слова аналитика "МК".

Он также объяснил, почему российским военным так быстро удалось занять Херсон.

Это произошло потому, что ВСУ и не собирались его оборонять. Они хотели оттуда пойти на Крым. И Россия буквально на несколько дней их опередила, пояснил собеседник издания.

Если бы РФ ждала удара и не нанесла его первой, то были бы огромные жертвы среди мирного населения не только Донбасса, но и Крыма, заключил эксперт.

Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у России в марте трижды была возможность взять Киев, но она её не использовала.