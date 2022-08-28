Гундаров: ВС РФ быстро взяли Херсон, так как ВСУ не собирались его оборонять

Российские войска в начале спецоперации смогли довольно быстро занять Херсон. Они не встретили на этом участке фронта особого сопротивления ВСУ, так как украинцы не собирались его оборонять.

Такое мнение высказал военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров в беседе с "МК".

Он отметил, что в районе Херсона не было никаких мощных оборонительных укреплений, а ВСУ оттуда просто ушли.

И это несмотря на то, что уже тогда британцы и другие западные аналитики давно показывали в своих СМИ различные "секретные" карты, где одним из приоритетных направлений российского удара называлось как раз Херсонское направление, добавил собеседник издания.

Он считает, что ВСУ сражаться за Херсон и не собирались. Задача у них стояла другая — они оттуда готовились к наступлению на Крым.

Такой вывод можно сделать из того, что перед началом наступления российских войск кто-то из командования ВСУ дал приказ убрать проволочные заграждения и минные поля на этом направлении. А снятие этих заграждений и есть признак того, что войска готовятся к наступлению. То есть ВСУ хотели сами пойти на Крым, заключил Гундаров.