В Ровенской области, через которую идёт трафик оружия из ЕС, раздаются взрывы

Запад и Центр Украины находятся в “красной зоне”. Так сегодня там обозначают районы, где сообщают о воздушных атаках.

Об этом пишет “Военное обозрение”.

Сигналы воздушной тревоги раздаются в Киеве, Кировограде, Львове, Чернигове, Житомире, Хмельницком и прочих областях Украины.

Характерно, что поступают данные о взрывах и на Ровенщине. Регион граничит с Белоруссией

В течение уже нескольких месяцев Ровенская область является хабом для потока вооружения из Европы. Из города Жешув (Польша) в Киев и восточные регионы Незалежной перевозится оружие и боеприпасы.

По последней информации, в последние дни в регионе взрывались и места доставки вооружения, и места сосредоточения войск для их переброски под Харьков и в Славянск.