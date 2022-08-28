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В Ровенской области, через которую идёт трафик оружия из ЕС, раздаются взрывы

Силовые структуры

Запад и Центр Украины находятся в “красной зоне”. Так сегодня там обозначают районы, где сообщают о воздушных атаках.

Об этом пишет “Военное обозрение”.

Сигналы воздушной тревоги раздаются в Киеве, Кировограде, Львове, Чернигове, Житомире,  Хмельницком и прочих областях Украины.

Характерно, что поступают данные о взрывах и на Ровенщине. Регион граничит с Белоруссией

В течение уже нескольких месяцев Ровенская область является хабом для потока вооружения из Европы. Из города Жешув (Польша) в Киев и восточные регионы Незалежной перевозится оружие и боеприпасы.

По последней информации, в последние дни в регионе взрывались и места доставки вооружения, и места сосредоточения войск для их переброски под Харьков и в Славянск.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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