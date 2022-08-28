Запад и Центр Украины находятся в “красной зоне”. Так сегодня там обозначают районы, где сообщают о воздушных атаках.
Об этом пишет “Военное обозрение”.
Сигналы воздушной тревоги раздаются в Киеве, Кировограде, Львове, Чернигове, Житомире, Хмельницком и прочих областях Украины.
Характерно, что поступают данные о взрывах и на Ровенщине. Регион граничит с Белоруссией
В течение уже нескольких месяцев Ровенская область является хабом для потока вооружения из Европы. Из города Жешув (Польша) в Киев и восточные регионы Незалежной перевозится оружие и боеприпасы.
По последней информации, в последние дни в регионе взрывались и места доставки вооружения, и места сосредоточения войск для их переброски под Харьков и в Славянск.
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Бойцы польской ЧВК ночью атаковали опорный пункт в Красном Лимане, но были отброшены и понесли потери.