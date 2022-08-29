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Эстонский министр Рейнсалу: Евросоюз отправляет Украине слишком мало оружия

Силовые структуры

Руководитель МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Евросоюзу необходимо усилить военную поддержку Киева. Также министр посоветовал странам объединения следовать примеру властей республики.

Эстонский министр Рейнсалу: Евросоюз отправляет Украине слишком мало оружия

"Нам нужно поставлять больше оружия на Украину", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, передаёт Die Welt*.

Как подчеркнул эстонский политик, Таллин отправляет ВСУ самое большое количество оружия на душу населения. Вместе с этим Рейнсалу попросил представителей Берлина ускорить передачу техники Киеву. По мнению министра, Германии, Швеции и Финляндии трудно таким образом менять политический курс.

Ранее страны Прибалтики предоставили Еврокомиссии дополнения к восьмому пакету ограничительных мер в отношении России.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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