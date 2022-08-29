Руководитель МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Евросоюзу необходимо усилить военную поддержку Киева. Также министр посоветовал странам объединения следовать примеру властей республики.
"Нам нужно поставлять больше оружия на Украину", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, передаёт Die Welt*.
Как подчеркнул эстонский политик, Таллин отправляет ВСУ самое большое количество оружия на душу населения. Вместе с этим Рейнсалу попросил представителей Берлина ускорить передачу техники Киеву. По мнению министра, Германии, Швеции и Финляндии трудно таким образом менять политический курс.
Ранее страны Прибалтики предоставили Еврокомиссии дополнения к восьмому пакету ограничительных мер в отношении России.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.