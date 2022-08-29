Представители Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что союзные силы в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине взяли под контроль 271 населённый пункт.
"Группировка войск при огневой поддержке Вооружённых сил Российской Федерации освободила Кодему", — подчеркнули в штабе.
Известно, что на территории этого села украинские военные обстреливали Горловку.
Ранее представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сказал, что солдаты ВСУ самовольно оставляют позиции в Северске.
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