Штаб территориальной обороны ДНР: союзные войска взяли под контроль село Кодема

Представители Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что союзные силы в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине взяли под контроль 271 населённый пункт.

"Группировка войск при огневой поддержке Вооружённых сил Российской Федерации освободила Кодему", — подчеркнули в штабе.

Известно, что на территории этого села украинские военные обстреливали Горловку.

Ранее представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сказал, что солдаты ВСУ самовольно оставляют позиции в Северске.