Общественный деятель Захар Прилепин убеждён, что страны коллективного Запада делают всё, чтобы Киев не проиграл в противостоянии с Россией. Украина — страна с большой численностью населения, и её граждане приобретали боевой опыт под руководством инструкторов НАТО, отметил писатель.
"Но вдруг эту Украину обыграет Россия. Украину с её американской разведкой, немецким, британским, американским и прочим оружием (причём новейшими образцами оружия), ленд-лизом, траншами и займами, огромным количеством наёмников, военными консультантами экстра-уровня", — заявил Прилепин.
Если украинская армия потерпит поражение, то это будет означать, что российское вооружение и специалисты всех профилей лучше, чем у США.
"Именно поэтому американцы, а также сателлиты всеми зубами и когтями за Украину", — отметил писатель в своём Telegram-канале.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.