Захар Прилепин: Запад боится победы России в спецоперации на Украине

Общественный деятель Захар Прилепин убеждён, что страны коллективного Запада делают всё, чтобы Киев не проиграл в противостоянии с Россией. Украина — страна с большой численностью населения, и её граждане приобретали боевой опыт под руководством инструкторов НАТО, отметил писатель.

"Но вдруг эту Украину обыграет Россия. Украину с её американской разведкой, немецким, британским, американским и прочим оружием (причём новейшими образцами оружия), ленд-лизом, траншами и займами, огромным количеством наёмников, военными консультантами экстра-уровня", — заявил Прилепин.

Если украинская армия потерпит поражение, то это будет означать, что российское вооружение и специалисты всех профилей лучше, чем у США.

"Именно поэтому американцы, а также сателлиты всеми зубами и когтями за Украину", — отметил писатель в своём Telegram-канале.