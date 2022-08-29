Глава Германии Олаф Шольц сообщил, что немецкие власти планируют сформировать в Европе единую систему противовоздушной обороны.
Во время выступления в пражском Карловом университете канцлер сказал, что такая система ПВО дешевле, чем введение подобных мер на территории каждого государства.
"Созданная совместными усилиями система была бы выигрышем с точки зрения безопасности для всей Европы", — подчеркнул лидер ФРГ, речь которого приводят на официальном сайте немецкого правительства.
Ранее Шольц указал на необходимость расширения Евросоюза. По словам руководителя Германии, членами объединения должны стать Украина и Молдавия.
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