Зеленский попросил ЕС дать Киеву ПВО, вместо финансирования экономики страны

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных и европейских партнёров предоставить Украине более мощные системы противовоздушной обороны, вместо финансирования торгового дефицита Незалежной.

Как подчеркнул Зеленский, якобы партнёрам такая помощь обойдётся куда дешевле.

"Украина нуждается в мощной противовоздушной обороне, и в этом наши партнёры могут нам помочь. Я обращаюсь к ним, так как уверен, что гораздо дешевле помочь нам с системами ПВО, чем выделять нам средства на покрытие торгового дефицита", — заявил лидер Незалежной в интервью французскому журналу L'Express.

По словам Зеленского, с более мощными ПВО Киев сможет эффективнее "защитить атомные, стратегические и логистические центры". Что на этом фоне делать с экономическими показателями самой страны, президент не уточнил.