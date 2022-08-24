Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных и европейских партнёров предоставить Украине более мощные системы противовоздушной обороны, вместо финансирования торгового дефицита Незалежной.
Как подчеркнул Зеленский, якобы партнёрам такая помощь обойдётся куда дешевле.
"Украина нуждается в мощной противовоздушной обороне, и в этом наши партнёры могут нам помочь. Я обращаюсь к ним, так как уверен, что гораздо дешевле помочь нам с системами ПВО, чем выделять нам средства на покрытие торгового дефицита", — заявил лидер Незалежной в интервью французскому журналу L'Express.
По словам Зеленского, с более мощными ПВО Киев сможет эффективнее "защитить атомные, стратегические и логистические центры". Что на этом фоне делать с экономическими показателями самой страны, президент не уточнил.
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