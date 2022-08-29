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Ходарёнок: попытка удивить "контрнаступом" обернулась потерей трёх танковых рот

Силовые структуры

Очередная попытка наступательных действий ВСУ с треском провалена.

Ходарёнок: попытка удивить "контрнаступом" обернулась потерей трёх танковых рот

Об этом сообщил военный эксперт Михаил Ходарёнок.

Что и требовалось доказать, отметил он, попытка Киева сверкнуть "контрнаступом" обернулась для и без того измученной армии Украины уничтожением трёх танковых рот, более двадцати БМП, двух самолётов и 560 человек личного состава.

"Этот фарс напоминает провокацию с пограничным столбом в Харькове. Тогда украинские военные схватили символ государственности, пробежали с ним по полю и сразу умерли. В этот раз всё было так же. Видимо, первой попытки, во время которой ВСУ нарвались на "прыгающие мины" и заградительный огонь Зеленскому не хватило", — пишет в своём аккаунте мессенджера обозреватель.

Аналитики также отмечают, что однозначно можно сказать, что Генштаб Украины кинул в бой то, что обучали в ФРГ, Польше, Великобритании.

Среди остовов, по всей вероятности,  будут сгоревшие польские Т-72, чешские БМП-1, может что-либо натовское. На Банковой сегодня ждали другого результата.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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