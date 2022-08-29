Очередная попытка наступательных действий ВСУ с треском провалена.
Об этом сообщил военный эксперт Михаил Ходарёнок.
Что и требовалось доказать, отметил он, попытка Киева сверкнуть "контрнаступом" обернулась для и без того измученной армии Украины уничтожением трёх танковых рот, более двадцати БМП, двух самолётов и 560 человек личного состава.
"Этот фарс напоминает провокацию с пограничным столбом в Харькове. Тогда украинские военные схватили символ государственности, пробежали с ним по полю и сразу умерли. В этот раз всё было так же. Видимо, первой попытки, во время которой ВСУ нарвались на "прыгающие мины" и заградительный огонь Зеленскому не хватило", — пишет в своём аккаунте мессенджера обозреватель.
Аналитики также отмечают, что однозначно можно сказать, что Генштаб Украины кинул в бой то, что обучали в ФРГ, Польше, Великобритании.
Среди остовов, по всей вероятности, будут сгоревшие польские Т-72, чешские БМП-1, может что-либо натовское. На Банковой сегодня ждали другого результата.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.