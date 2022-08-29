Эксперт Болтенков: ВС РФ наносят удары по заводу "Мотор Сич" в Запорожье

На завод "Мотор Сич" в Запорожье не только восстанавливается вертолётная техника, но и создаётся новый тяжёлый ударный беспилотник в сотрудничестве с Турцией. Поэтому российские войска продолжают наносить массированные удары на объект военной инфраструктуры ВСУ.

По мнению эксперта Дмитрия Болтенкова, затягивание украинского конфликта позволяет Киеву наладить ремонтные работы и обслуживание военной техники с помощью финансирования со стороны западных стран. До начала спецоперации Украина не могла самостоятельно поддерживать деятельность парка вертолётов, однако сейчас это стало возможным.

"Поэтому и важно поражать производственные мощности и заводы военного назначения. "Мотор Сич" — ключевое предприятие для поддержания в воздухе остатков вертолётного парка и ремонта того, что передают им западные союзники", — рассказал он в беседе с "Известиями".