На завод "Мотор Сич" в Запорожье не только восстанавливается вертолётная техника, но и создаётся новый тяжёлый ударный беспилотник в сотрудничестве с Турцией. Поэтому российские войска продолжают наносить массированные удары на объект военной инфраструктуры ВСУ.
По мнению эксперта Дмитрия Болтенкова, затягивание украинского конфликта позволяет Киеву наладить ремонтные работы и обслуживание военной техники с помощью финансирования со стороны западных стран. До начала спецоперации Украина не могла самостоятельно поддерживать деятельность парка вертолётов, однако сейчас это стало возможным.
"Поэтому и важно поражать производственные мощности и заводы военного назначения. "Мотор Сич" — ключевое предприятие для поддержания в воздухе остатков вертолётного парка и ремонта того, что передают им западные союзники", — рассказал он в беседе с "Известиями".
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.