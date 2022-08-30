Российские военные сумели подавить неожиданное наступление Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил штурман боевого вертолёта РФ Ка-52.
По его словам, бойцы приступили к уничтожению опорного пункта противника после начала атак ВСУ в Николаевской и Херсонской областях.
"Мы группировкой подавили это наступление, несмотря на ракеты, которые направлялись в нашу сторону", — приводит слова штурмана пресс-служба Минобороны РФ.
Он также добавил, что экипажи Ка-52, участвующие в специальной военной операции по демилитаризации Украины, не испытывают панику, когда сталкиваются с представителями ВСУ в боях. Военнослужащий подчеркнул: у российских солдат достаточно знаний и профессиональных навыков, позволяющих отражать украинские удары.
В ходе спецоперации штурманы обычно выполняют три-пять вылетов за день, заключил боец.
Ранее сообщалось, что российский вертолёт Ка-52 ликвидировал опорный пункт ВСУ.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.