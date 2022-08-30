Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали свыше 1,2 тысячи украинских военных. Как подчеркнул генерал-лейтенант, приказ об атаке отдал президент Владимир Зеленский.
Вместе с этим в ведомстве отметили, что за 24 часа армия России уничтожила
По информации министерства, в результате действий российских военных утратили боеспособность подразделения 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Эту группу солдат направили из западной Украины, добавили в МО.
"Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады", — заключил Конашенков.
Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о неудачной попытке украинской армии взять под контроль Кодему.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.