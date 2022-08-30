Минобороны РФ: армия Украины при наступлении потеряла более 1,2 тысячи солдат

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали свыше 1,2 тысячи украинских военных. Как подчеркнул генерал-лейтенант, приказ об атаке отдал президент Владимир Зеленский.

Вместе с этим в ведомстве отметили, что за 24 часа армия России уничтожила

48 танков,

46 боевых машины пехоты,

37 других боевых бронированных машин,

8 пикапов с пулемётами.

По информации министерства, в результате действий российских военных утратили боеспособность подразделения 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Эту группу солдат направили из западной Украины, добавили в МО.

"Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады", — заключил Конашенков.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о неудачной попытке украинской армии взять под контроль Кодему.