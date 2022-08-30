Украинские боевики осуществили попытку прорыва в районе села Кодемы. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, союзные войска России и ЛДНР пресекли попытку контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он отметил в эфире канала "Россия 24", что в общей сложности удалось уничтожить 20 танков и 30 человек личного состава украинской армии.
"В районе Кодемы ВСУ предприняли попытку контрнаступления, которую союзные силы успешно отбили", — подтвердил Басурин.
Ранее штурман российского боевого вертолёта Ка-52 сообщил, что Вооружённые силы РФ сумели подавить неожиданное наступление украинских войск. Как пояснил военнослужащий, российские бойцы оперативно уничтожили опорный пункт противника, несмотря на ракеты, которые летели в их сторону. Он также добавил, что экипажи Ка-52 не боятся солдат ВСУ.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.