Басурин: союзные войска отбили попытку прорыва ВСУ в районе села Кодемы

Украинские боевики осуществили попытку прорыва в районе села Кодемы. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, союзные войска России и ЛДНР пресекли попытку контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он отметил в эфире канала "Россия 24", что в общей сложности удалось уничтожить 20 танков и 30 человек личного состава украинской армии.

"В районе Кодемы ВСУ предприняли попытку контрнаступления, которую союзные силы успешно отбили", — подтвердил Басурин.

Ранее штурман российского боевого вертолёта Ка-52 сообщил, что Вооружённые силы РФ сумели подавить неожиданное наступление украинских войск. Как пояснил военнослужащий, российские бойцы оперативно уничтожили опорный пункт противника, несмотря на ракеты, которые летели в их сторону. Он также добавил, что экипажи Ка-52 не боятся солдат ВСУ.