Минобороны: армия РФ ликвидировала около 40 наёмников в Днепропетровской области

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации атаковали хранилище боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.

По информации ведомства, склад находился на территории села Александровка Днепропетровской области.

"Ударами высокоточного оружия уничтожено более 200 боевиков, 20 единиц бронетехники и много артиллерийских снарядов", — сказал генерал-лейтенант во время брифинга.

Ранее в министерстве заявили, что армия Украины потеряла в ходе наступления на юге свыше 1,2 тысячи военных.