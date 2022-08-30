Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации атаковали хранилище боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.
По информации ведомства, склад находился на территории села Александровка Днепропетровской области.
"Ударами высокоточного оружия уничтожено более 200 боевиков, 20 единиц бронетехники и много артиллерийских снарядов", — сказал генерал-лейтенант во время брифинга.
Ранее в министерстве заявили, что армия Украины потеряла в ходе наступления на юге свыше 1,2 тысячи военных.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.