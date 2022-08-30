Басурин о текущей локации боёв в рамках СВО: от Артёмовска до Угледара

В данный момент сражения союзных войск с украинской армией проходят интенсивно по всей линии фронта, от Артёмовска в северной части страны и до Угледара — в южной. Об этом рассказал замкомандующего Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"По линии фронта на данный момент — начиная с юга от Угледара и до севера до Артемовска — идет процесс демилитаризации. Это уничтожение живой силы противника, складов и техники", — сказал Басурин представителям прессы.

Полковник отметил, что самыми горячими точками на донецком направлении сейчас является районы населённых пунктов Пески, Авдеевка и Марьинка. Помимо этого активные боевые действия ведутся рядом с Угледаром, вблизи Горловки, Артёмовска, Северска, Кодемы, Зайцева.