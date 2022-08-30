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Кулеба: Швеция поставит ВСУ "то, что сейчас больше всего нужно на фронте"

Силовые структуры

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил власти Швеции за помощь ВСУ. Известно, что Стокгольм пообещал потратить на поддержку Киева сто миллионов долларов.

"Работали со шведскими коллегами над тем, как именно будут использованы эти деньги", — подчеркнул украинский министр.

По его словам, Стокгольм удовлетворил просьбы ВСУ. Швеция отправит Киеву "то, что сейчас больше всего нужно на фронте", заключил Кулеба.

Ранее представители Генштаба армии Украины сообщили о прибытии делегации Вооружённых сил Чехии в Киев.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.

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