Вечером во вторник, 30 августа, по целям в Харькове Вооружённые силы России нанесли серию ракетных ударов.
Издание "Русская Весна" сообщает, что прогремело несколько взрывов, перед этим были звуки работы реактивных систем залпового огня.
Также есть информация, что несколько ракет по позициям украинских националистов были выпущены из приграничных районов РФ.
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