Вашингтон и Североатлантический альянс должны дать Украине оружие и разрешение на удары по центральным регионам России, заявил американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд.
Как уточнил американский военный, Киев должен проводить атаки "вглубь" РФ.
"Соединённые Штаты и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят: "Не наносите ударов по территории России". Но это глупость", — заявил генерал в эфире "24 канала".
По мнению американского экс-генерала, атака должна составлять по дальности "сотни километров" по территории России.
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