Рожин: на Украине у российской армии противник тот же, что и в Сирии

В конфликте на Украине ВС РФ противостоит альянс НАТО, использующий в качестве инструмента киевскую власть, которой идут поставки вооружения и прочих ресурсов, а значит, силы сторон приблизительно равны.

Об этом сообщил военный обозреватель Борис Рожин.

По его словам, по этой причине не надо надеяться на быстрое продвижение ВС РФ.

Он также напомнил об участии армии России в гражданской войне в Сирии, с которой проводятся параллели в СВО.

"Да, Украина больше и масштабнее. Но противник у нас тот же самый. Просто если в Сирии он использовал террористические группировки разной направленности, то здесь он использует нацистский режим в такой же террористической методологии", — в интервью "Украине.ру" рассказал эксперт.

Он отметил, что как и в Сирии, успех будет медленным, с "постепенно накапливаемым преимуществом".

Превосходство ВС РФ в артиллерии и авиации усилится осенью, потому что при отсутствии листвы на деревьях прятаться националистам станет сложнее.