В Пентагоне опровергли информацию, что США тренируют лётчиков из Афганистана для последующей отправки на Украину.
Такую же информацию сообщили и в ВВС Соединённых Штатов Америки.
"Нам не известно о каких-либо планах по подготовке афганских пилотов. В контексте оборонной помощи Украине мы сфокусированы на возможностях, которые можем доставить в соотносимых временных рамках для борьбы на востоке и юге и которые не требуют значительной подготовки", — сообщили в Пентагоне РИА Новости.
Ранее в американской прессе появилась информация о том, что американские военные тренируют пилотов из Афганистана, чтобы направить их на Украину для участия в боевых действиях.
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