Пентагон опроверг информацию о подготовке пилотов-афганцев для Киева

В Пентагоне опровергли информацию, что США тренируют лётчиков из Афганистана для последующей отправки на Украину.

Такую же информацию сообщили и в ВВС Соединённых Штатов Америки.

"Нам не известно о каких-либо планах по подготовке афганских пилотов. В контексте оборонной помощи Украине мы сфокусированы на возможностях, которые можем доставить в соотносимых временных рамках для борьбы на востоке и юге и которые не требуют значительной подготовки", — сообщили в Пентагоне РИА Новости.

Ранее в американской прессе появилась информация о том, что американские военные тренируют пилотов из Афганистана, чтобы направить их на Украину для участия в боевых действиях.