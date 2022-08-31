Жители Херсонской области обвинили Киев в терроризме

Киев действует по методу террористических актов, заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев. По его словам, мирные жители села вынуждены жить под обстрелами ВСУ уже несколько месяцев.

Кроме того, как подчеркнул Леонтьев, интенсивность ударов за последние дни возросла в разы.

"Это прямые террористические атаки. Это прямой террор против мирного населения", — пояснил глава администрации РИА Новости.

По словам Леонтьева, участившиеся удары призваны запугать мирных жителей. Сейчас люди готовятся оправлять детей в школу.