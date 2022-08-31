Кедми: США вовремя одумались и отказали Киеву в предоставлении "супероружия"

США проявили здравомыслие, отказавшись поставлять Киеву обещанные новейшие дроны Grey Eagle, правда, слукавили, объясняя причины.

Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.

Ранее Пентагон заявил, что отказ продавать БПЛА последнего поколения Grey Eagle связан с опасением, что ВСУ не обладают технической подготовкой и инфраструктурой для их обслуживания. Также США опасаются, что дроны стоимостью 20 млн долларов будут сбиты и окажутся в руках ВС РФ.

Эта ситуация стала большим разочарованием для Киева, так как украинская пропаганда заранее раструбила о скорой поставке БПЛА, представляя всё это большой победой Зеленского.

В украинских СМИ Grey Eagle называли супероружием. Но потом стало известно, что США передумали продавать беспилотники и тему в Киеве поскорее замяли.

Но США, объясняя отказ поставлять дроны, слукавили как минимум однажды. В Пентагоне просто испугались, что в случае уничтожения БПЛА в небе над Польшей СВО могла выйти из-под контроля.

"Российские военные на станут терпеть, что некие дроны запускаются из Польши, собирают разведданные и возвращаются обратно, прячась в воздушном пространстве НАТО. Они его могут уничтожить на территории Польши, как, впрочем, и польский командный пункт со всеми, кто там будет сидеть", — в эфире программы "Нейтральная зона" на канале "Вальдман-LINE" отметил аналитик.

И для Польши это могло бы стать приговором, плюс, увеличивался бы риск Третьей мировой, подчеркнул обозреватель.

Иллюстрации двойных стандартов по отношению к марионеткам из Киева налицо, подытожил Кедми. Ведь ЕС и США заваливают Киев старым оружием, освобождая собственные склады. Однако современную военную технику они не спешат поставлять, ибо знают, что часть попадёт на черный рынок, а часть уничтожится российским высокоточным оружием.