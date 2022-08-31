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Кедми: США вовремя одумались и отказали Киеву в предоставлении "супероружия"

Силовые структуры

США проявили здравомыслие, отказавшись поставлять Киеву обещанные новейшие дроны Grey Eagle, правда, слукавили, объясняя причины.

Кедми: США вовремя одумались и отказали Киеву в предоставлении "супероружия"

Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.

Ранее Пентагон заявил, что отказ продавать БПЛА последнего поколения Grey Eagle связан с опасением, что ВСУ не обладают технической подготовкой и инфраструктурой для их обслуживания. Также США опасаются, что дроны стоимостью 20 млн долларов будут сбиты и окажутся в руках ВС РФ.

Эта ситуация стала большим разочарованием для Киева, так как украинская пропаганда заранее раструбила о скорой поставке БПЛА, представляя всё это большой победой Зеленского.

В украинских СМИ Grey Eagle называли супероружием. Но потом стало известно, что США передумали продавать беспилотники и тему в Киеве поскорее замяли.

Но США, объясняя отказ поставлять дроны, слукавили как минимум однажды. В Пентагоне просто испугались, что в случае уничтожения БПЛА в небе над Польшей СВО могла выйти из-под контроля.

"Российские военные на станут терпеть, что некие дроны запускаются из Польши, собирают разведданные и возвращаются обратно, прячась в воздушном пространстве НАТО. Они его могут уничтожить на территории Польши, как, впрочем, и польский командный пункт со всеми, кто там будет сидеть", — в эфире программы "Нейтральная зона" на канале "Вальдман-LINE" отметил аналитик.

И для Польши это могло бы стать приговором, плюс, увеличивался бы риск Третьей мировой, подчеркнул обозреватель.

Иллюстрации двойных стандартов по отношению к марионеткам из Киева налицо, подытожил Кедми. Ведь ЕС и США заваливают Киев старым оружием, освобождая собственные склады. Однако современную военную технику они не спешат поставлять, ибо знают, что часть попадёт на черный рынок, а часть уничтожится российским высокоточным оружием.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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