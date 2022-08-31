Военная спецоперация используется в пропагандистской сфере Лондоном и Вашингтоном для того, чтобы разрушить Европейский Союз.
Об этом сообщил экономист Михаил Хазин.
По его словам, мировой экономический кризис начался еще до начала российской военной кампании.
"Специальная военная операция используется в пропагандистской сфере Соединенными Штатами Америки и Великобританией для того, чтобы раскулачить Евросоюз. Поскольку руководители, в первую очередь, США — пришли к выводу, что негоже, чтобы граждане Евросоюза жили так же хорошо, как американцы в условиях кризиса", — в интервью "Украине.ру" подчеркнул обозреватель.
Хазин убеждён, что Евросоюз просто принудили к антироссийской санкционной войне.
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