По словам военно-политического эксперта Якова Кедми, Киев регулярно приписывает украинской армии мифические победы в ходе военной спецоперации.
Несколько дней назад киевские СМИ начали говорить о том, что Херсон вот-вот перейдёт под контроль ВСУ, напомнил политолог. Однако успешные действия союзных войск выбьют подобные фантазии из голов киевского руководства и Запада.
"Ситуация на поле боя объяснит всем, что происходит. Вчера украинский интернет ломился от сообщений: "Херсон уже наш, вперëд на Ростов!". Когда они увидят, что это не так, это будет лучший ответ", — сказал Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
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