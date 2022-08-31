Кедми: Россия выбьет из головы Запада легенду Киева о "взятии Херсона"

По словам военно-политического эксперта Якова Кедми, Киев регулярно приписывает украинской армии мифические победы в ходе военной спецоперации.

Несколько дней назад киевские СМИ начали говорить о том, что Херсон вот-вот перейдёт под контроль ВСУ, напомнил политолог. Однако успешные действия союзных войск выбьют подобные фантазии из голов киевского руководства и Запада.

"Ситуация на поле боя объяснит всем, что происходит. Вчера украинский интернет ломился от сообщений: "Херсон уже наш, вперëд на Ростов!". Когда они увидят, что это не так, это будет лучший ответ", — сказал Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".