Коротченко: призывы США дать Киеву дальнобойное оружие — сотрясание воздуха

Призыв отставного генерала США к передаче Киеву дальнобойного оружия не означает, что эти поставки обязательно будут. Однако такой призыв отражает тенденцию в американской армии.

Об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.

Напомним, экс-генерал ВС США Марк Арнольд заявил, что альянс НАТО вместе с Пентагоном должны предоставить ВСУ оружие для нанесения ударов на сотни километров вглубь РФ и разрешить Киеву осуществлять эти удары.

"Среди высокопоставленных американских военных как действующих, так и отставных, есть "ястребы”, которые призывают нанести максимальный ущерб России. В этом отношении это отражает определенные тенденции в вооруженных силах США, которые выступают за эскалацию и более кровавый и расширенный конфликт”, — отметил аналитик.

По его словам, заявление бывшего бригадного генерала — простое "колебание воздуха” и отметил, что подобные призывы едва ли приведут к результатам на практике, поскольку "судьбу" таких систем решает Белый дом.

Коротченко при этом подчеркнул, что нельзя полностью исключить возможность доставки Киеву оружия дальнего действия.