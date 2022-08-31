Онуфриенко: СВО закончится в 2022 году, если ВСУ будут так контратаковать дальше

По мнению военного эксперта Михаила Онуфриенко, в попытке контрнаступления и прорыва позиций союзных сил России и Народной милиции принимала участие группировка ВСУ численностью до полутора бригад.

Он отметил, что контрнаступательные действия со стороны украинской армии начались после опубликованного видео с неизвестным солдатом, который был намазан кетчупом.

"Потом последовали куча заявлений, как раз одновременно с обстрелами Новой Каховки. Обстреливалось всё что можно. Наносили удары и по мостам, по всей Херсонской области. А потом пошли боевые действия", — цитирует эксперта "Военное дело".

Эксперт убеждён, что потери личного состава украинской армии уже давно не считают. Если киевский режим решит провести ещё несколько таких контрнаступательных операций, то специальная военная операция (СВО) закончится уже в конце 2022 года.