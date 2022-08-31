Военный психолог украинской армии Алексей Скиртач заявил, нынешний конфликт значительно отличается от событий, которые происходили с 2014 года.
"Тогда можно было отсидеться в штабе, там было спокойно относительно, не слышно бабахов. Сейчас бабахает всё и везде, умереть ты можешь везде", — заявил Скиртач.
Он отметил, что за прошедшие восемь лет похоронил девять своих знакомых и друзей в Донбассе. Однако сейчас психолог уже сбился со счёта.
"Причём не только на передовой, а именно штабные работники. Умереть может и повар, и начальник штаба, и комбриг", — пожаловался психолог в беседе с политологом Юрием Романенко.
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