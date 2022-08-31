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Арестович о попытках ВСУ сломить армию РФ под Херсоном: Системное перемалывание

Силовые структуры

Алексей Арестович рассказал о том, как будет действовать украинская армия, чтобы отбить Херсон у Вооружённых сил РФ.

Арестович о попытках ВСУ сломить армию РФ под Херсоном: Системное перемалывание

Советник офиса Владимира Зеленского заверил, что операция в Херсонском направлении не забуксовала и не провалилась.

"Она планомерно проводится. Мы разрушаем логистику противника, системы ПВО, склады с топливом и боеприпасами", — объяснил военный аналитик.

Помощник президента Украины рассказал, что требуется для того, чтобы украинский флаг поднялся над Херсоном.

"Нужно чтобы противник не мог и не хотел эффективно сопротивляться. И вооружённые силы Украины активно работают над его возможностями и желаниями", — отметил Арестович.

Военный обозреватель признал, что быстрых побед ждать не стоит.

"Изначально была взята стратегия на системное перемалывание путинской армии", — написал советник Зеленского, призвав граждан Украины сохранять выдержку.

Ранее Алексей Арестович признал, что российская армия отличается "страшной" стойкостью.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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