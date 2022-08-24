Арестович о российских солдатах: "Они страшно мужественные парни"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что российская армия отличается огромной стойкостью.

Советник президента Украины объяснил, что отступление трусов или слабаков не сильно сказывается на ситуации на фронте, а вот, если дрогнут волевые ребята, это настоящая катастрофа.

"Для них же выгоднее, если бы они были более трусоватыми. Но поскольку они страшно мужественные парни, они будут стоять до тех пор, пока могут стоять, пока начальство приказывает", — сказал Арестович.

Украинский военный аналитик объяснил, что подробности всего происходящего на Украине в марте этого года он сможет рассказать только после окончания военных действий. При этом он признаёт, что российская армия несколько раз была в шаге от захвата столицы Украины.

Советник Зеленского отметил, что успех российской армии был бы предрешён, если бы вооружённые силы РФ сосредоточились бы на одном направлении — на востоке или только на Киеве.

Концентрация сил и средств, по словам аналитика, могла бы решить исход спецоперации на Украине в первые недели боёв.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, в каком случае армия РФ могла бы захватить Украину за три дня.