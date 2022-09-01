Эксперт Баранец: Россия вытащит ядерный меч, если США полезут на Украину

Военный эксперт Виктор Баранец отметил, что союзным войскам довольно тяжело вести боевые действия в Донбассе, поскольку приходится "выколупывать" боевиков ВСУ из-под земли. За восемь лет они возвели фортификационные сооружения, глубина которых впечатляет.

Ранее американский генерал в отставке Марк Арнольд призвал поставить на Украину дальнобойную артиллерию для удара по российской территории, а также предложил Вашингтону возглавить коалицию из стран, чтобы вступить в прямой конфликт с Россией. Баранец прокомментировал планы Арнольда и заявил, что в таком случае начнётся мировая война.

"Я не исключаю, что нам придётся доставать из ножен ядерный меч. Если Америка напрямую вмешается в этот конфликт, никто не будет задавать вопрос, почему мы не бьем по центрам принятия решений. Потому что эти центры будут в Вашингтоне, в Лондоне, в Париже и в Берлине. У нас длинные руки. Мы всех достанем", — подчеркнул Баранец в интервью изданию "Украина.ру".