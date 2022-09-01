Глава ВГА Энергодара Волга: в районе города высадился украинский десант

Подразделение украинских десантников заметили на окраинах Энергодара. По словам главы временной администрации города Александра Волги, по диверсантам был открыт огонь.

"Работает наша авиация по ним. Разведчики вычислили место их нахождения, на данный момент наносится огневое поражение", — приводит слова Волги издание "Интерфакс".

Чиновник уточнил, что украинских десантников удалось обездвижить, и сейчас они "лежат на дачном поселке".