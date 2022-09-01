Глава МИД РФ надеется, что провокации Киева вокруг ЗАЭС не приведут к катастрофе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал манёвры украинской армии около Запорожской АЭС и заявил о своей надежде на то, что очередная провокация киевского режима не приведёт к катастрофе.

"Россия делает всё, чтобы миссия МАГАТЭ смогла работать в безопасности", — цитирует слова министра РИА Новости.