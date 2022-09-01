Делегация МАГАТЭ намерена оценить ситуацию на Запорожской АЭС в условиях украинского конфликта. Военный эксперт Яков Кедми заявил, что специалисты могут выдвинуть ряд условий, которые несут угрозу для российской стороны.
Не исключено, что МАГАТЭ предложит вывести войска с территории объекта с целью дальнейшего размещения здесь собственных специалистов и полного контроля обстановки. Кедми считает, что подобное предложение очень опасно для России, поскольку это помешает проведению спецоперации.
"Они могут дать решение. Скажут: "Уберите ваши войска, мы тут будем решать". И не дай бог Россия на это согласится. Это будет показателем беспомощности РФ", — заявил Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".
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