Глава МАГАТЭ Гросси рассматривает возможность постоянного присутствия на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что агентство не исключает вероятность дальнейшего присутствия на Запорожской АЭС. Он отметил, что миссия МАГАТЭ сразу же начнёт проверку безопасности на ЗАЭС. Специалисты будут консультироваться с персоналом станции.

«Наблюдается повышенная военная активность, в том числе сегодня утром, вплоть до последнего момента, несколько минут назад <…> но, взвесив за и против, зайдя так далеко, мы не будем останавливаться», — сказал он.