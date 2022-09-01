Скалецкий: Европе грозит уничтожение, если Запорожская АЭС взорвётся

Инженер Анатолий Скалецкий, который имеет солидный стаж службы на атомной подводной лодке, считает, что Европе грозит уничтожение, если Запорожская АЭС взорвётся.

По его словам, в реакторах присутствует сухое хранилище отработанного ядерного топлива и, если в него прилетит шальной снаряд, то всё будет очень печально.

"Достаточно, чтобы один контейнер рванул, и радиация будет такая, что мало никому не покажется: ни Украине, ни России, ни Европе. Поднимется большой "гриб" и нет никакой защиты от этого", — приводит его слова URA.RU.