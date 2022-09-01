Инженер Анатолий Скалецкий, который имеет солидный стаж службы на атомной подводной лодке, считает, что Европе грозит уничтожение, если Запорожская АЭС взорвётся.
По его словам, в реакторах присутствует сухое хранилище отработанного ядерного топлива и, если в него прилетит шальной снаряд, то всё будет очень печально.
"Достаточно, чтобы один контейнер рванул, и радиация будет такая, что мало никому не покажется: ни Украине, ни России, ни Европе. Поднимется большой "гриб" и нет никакой защиты от этого", — приводит его слова URA.RU.
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