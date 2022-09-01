Рогов: британские спецслужбы контролировали штурм ЗАЭС украинскими диверсантами

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сказал, что неудачную операцию украинских солдат по возвращению контроля над атомной электростанцией координировали спецслужбы Британии.

Как написали в РИА Новости, чиновник отметил, что украинские десантники, которые пытались атаковать АЭС, тренировались за рубежом.