Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сказал, что неудачную операцию украинских солдат по возвращению контроля над атомной электростанцией координировали спецслужбы Британии.
Как написали в РИА Новости, чиновник отметил, что украинские десантники, которые пытались атаковать АЭС, тренировались за рубежом.
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