Продолжается военная специальная операция по демилитаризации Украины.
В СВО русским на поле боя противостоят такие же русские, только с затуманенным пропагандой Запада сознанием.
Об этом сообщил директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.
Против ВС РФ стоят братья-славяне, которые воевать тоже умеют, и об этом надо помнить, сказал в интервью изданию "Украина.ру" эксперт.
"Мы прекрасно знаем, что воевать они тоже умеют. Думаю, что нам ещё предстоит корректировка нашей информационной работы, в том числе, и с гражданским обществом", — в частности сказал обозреватель.
По его словам, российское общество нуждается в разъяснении того, что же происходит в СВО. Правдивые но жёсткие заявления официальных лиц должны стабилизировать общественное сознание и восприятие реальности, подытожил Мухин.
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