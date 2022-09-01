Мухин: в СВО с той стороны находятся такие же упрямые русские

Продолжается военная специальная операция по демилитаризации Украины.

В СВО русским на поле боя противостоят такие же русские, только с затуманенным пропагандой Запада сознанием.

Об этом сообщил директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.

Против ВС РФ стоят братья-славяне, которые воевать тоже умеют, и об этом надо помнить, сказал в интервью изданию "Украина.ру" эксперт.

"Мы прекрасно знаем, что воевать они тоже умеют. Думаю, что нам ещё предстоит корректировка нашей информационной работы, в том числе, и с гражданским обществом", — в частности сказал обозреватель.

По его словам, российское общество нуждается в разъяснении того, что же происходит в СВО. Правдивые но жёсткие заявления официальных лиц должны стабилизировать общественное сознание и восприятие реальности, подытожил Мухин.