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Ходарёнок: ВСУ мастерски провалили тайную операцию по захвату Запорожской АЭС

Силовые структуры

Спецназовцев для захвата Запорожской АЭС могли готовить в Великобритании. Это очень похоже на фирменный стиль британских Сил специальных операций — влезть в пасть к тигру, и либо победить, либо умереть. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Ходарёнок: ВСУ мастерски провалили тайную операцию по захвату Запорожской АЭС

"Британцы — мастера тайных операций, но украинцы — мастера всё проваливать", — заметил эксперт в своём Telegram-канале.

По его словам, самое главное, что нужно понимать — Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли в результате неудачной операции в Энергодаре несколько сотен элитных спецназовцев, что сравнимо с потерями при высадке десанта на острове Змеиный.

Российский военные могли знать о том, что ВСУ готовятся к чему-то подобному ещё месяц назад, считает аналитик. Именно тогда была усилена охрана и доработана система безопасности АЭС.

"Провал с Запорожской АЭС — лучшее доказательство того, что проводить тайные операции ВСУ не могут. Ни большие, ни маленькие", — добавил полковник.

По его мнению, для Киева это обернётся последствиями в ближайшее время. Может пойти под суд или будет снято с должностей руководство Главного управления разведки и ВСУ.

Кроме того, теперь нужно ждать "интервью" с попавшими в плен десантниками, так как после такого предательства могут всплыть очень интересные сведения, заключил Ходарёнок.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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