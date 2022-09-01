Лукашенко: на Украине зреет конфликт между Зеленским и военными

Конфликт на Украине вскоре ожидает развязка. Между Владимиром Зеленским и украинскими военными назревает конфликт. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его мнению, сейчас Украину делят президент и военные. И последние могут "рукой ударить" и предложить переговоры, так как в противном случае Украины просто не станет.

"В ближайшее время развязка будет", — заявил Лукашенко.

Ранее ряд экспертов говорили о возможных разногласиях между Зеленским и Главкомом ВСУ Валерием Залужным.

И после сегодняшнего провала операции по захвату Запорожской АЭС ряд высокопоставленных силовиков киевского режима могут лишиться должностей, считает военный обозреватель Михаил Ходарёнок.