Конфликт на Украине вскоре ожидает развязка. Между Владимиром Зеленским и украинскими военными назревает конфликт. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его мнению, сейчас Украину делят президент и военные. И последние могут "рукой ударить" и предложить переговоры, так как в противном случае Украины просто не станет.
"В ближайшее время развязка будет", — заявил Лукашенко.
Ранее ряд экспертов говорили о возможных разногласиях между Зеленским и Главкомом ВСУ Валерием Залужным.
И после сегодняшнего провала операции по захвату Запорожской АЭС ряд высокопоставленных силовиков киевского режима могут лишиться должностей, считает военный обозреватель Михаил Ходарёнок.
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