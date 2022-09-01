Президент Белоруссии Александр Лукашенко убеждён, что Россия не может проиграть в специальной военной операции на Украине, пишет EADaily.
По словам Лукашенко, если бы не началась спецоперация на Украине, Запад ударил бы по белорусскому государству.
"Не украинцы к этому готовились. К этому готовились там, на Западе, в США. И они будут додавливать эту ситуацию. Они будут делать все для того, чтобы на колени поставить Россию. А Россия не может встать на колени", — отметил он.
Белорусский лидер подчеркнул, что Москва сейчас противостоит нацизму на Украине и борется, чтобы в будущем фашизм снова не поднял "голову".
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