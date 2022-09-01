Попытавшись неудачно атаковать под Херсоном, Киев воспользовался тактическими наработками альянса НАТО, но это ему не помогло.
Ни обучение, ни современное оружие военного блока оказались не способны принести успех ВСУ.
Это провал, который будет иметь долговременный и сильнейший психологический эффект, цитирует военкора Юрия Котенка издание warfiles.ru.
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