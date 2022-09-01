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Мария Захарова предостерегла от телефонного звонка наркомана от имени Зеленского

Силовые структуры

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предостерегает граждан России от телефонных звонков наркоманов от имени президента Украины Владимира Зеленского.

"Если вам позвонит некто, представится Президентом Украины, попросит денег, оружия и ненавидеть Россию, не обращайте внимания. Наверняка, наркоман какой-нибудь", — даёт совет российский дипломат.

Позже она сообщила, что декоммунизация "на остатках Украины идёт полным ходом". Очередной бюст Пушкина был снесён русофобами.

"Не знала, что Александр Сергеевич был коммунистом", — отметила Захарова.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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