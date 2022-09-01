Украинская сторона удерживает миссию МАГАТЭ на линии фронта

Членов делегации миссии МАГАТЭ задержали на линии разграничения со стороны Украины на три часа.

Об этом сообщил представитель делегации. Также сообщается, что глава миссии Рафаэль Гросси лично проводит переговоры с ВСУ.

В Энергодаре власти заявили, что делегацию ожидают на Запорожской АЭС и для визита нет никаких препятствий. Сейчас делегация якобы находится в Новоалександровке, в 20 км от линии фронта.

Ранее утром Министерство обороны России сообщало о высадке диверсионной группы ВСУ в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По данным ведомства, целью диверсии была ЗАЭС.

Российская армия пресекла попытку ДРГ и уничтожила диверсантов. Также были потоплены две самоходные баржи с тактическим десантом националистов.