Членов делегации миссии МАГАТЭ задержали на линии разграничения со стороны Украины на три часа.
Об этом сообщил представитель делегации. Также сообщается, что глава миссии Рафаэль Гросси лично проводит переговоры с ВСУ.
В Энергодаре власти заявили, что делегацию ожидают на Запорожской АЭС и для визита нет никаких препятствий. Сейчас делегация якобы находится в Новоалександровке, в 20 км от линии фронта.
Ранее утром Министерство обороны России сообщало о высадке диверсионной группы ВСУ в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По данным ведомства, целью диверсии была ЗАЭС.
Российская армия пресекла попытку ДРГ и уничтожила диверсантов. Также были потоплены две самоходные баржи с тактическим десантом националистов.
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