Баранец: целями "номер один" в сентябре станут Славянск и Краматорск

Российские военные в сентябре начнут наступление на Краматорск, Славянск и Николаев. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Эксперт в беседе с "Украиной.ру" высказал уверенность в том, что Россия скоро "пойдёт на украинскую сторону", отметив, что там ещё много работы.

По мнению аналитика, случай, когда за полтора-два месяца делается заявление о том, на каком направлении, с какой целью и какими силами будет наступать армия РФ, является первым в истории военного искусства. И его надо занести в книгу рекордов Гиннеса, заключил Баранец.

Ранее в Генштабе Украины заявили, что президент России Владимир Путин якобы дал приказ освободить Донецкую область к середине сентября, и даже назвали конкретное число.