Президент России Владимир Путин приказал взять Донецкую область к 15 сентября. Об этом заявил на брифинге замначальника главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов.
По его словам, российские военные продолжают удерживать занятые районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытаются создать благоприятные условия для возобновления наступления.
Российские войска корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина относительно выхода на административные границы Донецкой области до 15 сентября, заявил Громов.
По его мнению, возобновить наступление Россия планирует силами 3-го армейского корпуса, о создании которого сообщалось в конце августа.
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