Генштаб ВСУ: Путин дал приказ освободить Донецкую область к 15 сентября

Президент России Владимир Путин приказал взять Донецкую область к 15 сентября. Об этом заявил на брифинге замначальника главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов.

По его словам, российские военные продолжают удерживать занятые районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытаются создать благоприятные условия для возобновления наступления.

Российские войска корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина относительно выхода на административные границы Донецкой области до 15 сентября, заявил Громов.

По его мнению, возобновить наступление Россия планирует силами 3-го армейского корпуса, о создании которого сообщалось в конце августа.