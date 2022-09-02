Подоляка: в МАГАТЭ знали о планах штурма ЗАЭС и действовали с ВСУ заодно

Военный блогер Юрий Подоляка рассказал о событиях вокруг попытки штурма Запорожской атомной станции.

Инспекторы миссии МАГАТЭ отправились на Запорожскую АЭС изначально защищать интересы Киева, поскольку к моменту их прибытия ЗАЭС должна была находиться под контролем ВСУ, заявил военкор.

Но этим планам помешали ВС РФ.

Если внимательно послушать, о чём говорили члены миссии перед визитом, то можно понять, что о планах штурма АЭС им было известно, уверен журналист.

"Киев планировал всё практически поминутно, только украинское командование не знало, что эти планы известны российской стороне. Российское командование позволило противнику вывести из порта первую и вторую волны захватчиков, а затем уничтожило их в течение нескольких минут”, — цитирует Подоляку "Южный Федеральный".

Сразу после этого резко изменилась украинская позиция по вопросу допуска инспекторов на Запорожскую АЭС.

"До этого они давали зеленый свет представителям делегации, но после неудачной атаки они несколько часов удерживали представителей МАГАТЭ на пересечении линии соприкосновения”, — отметил аналитик.

За это время жители подконтрольной РФ территории успели высказать членам МАГАТЭ всё, что они думают о киевском режиме, который постоянно обстреливает и саму АЭС, и город Энергодар, подытожил эксперт.