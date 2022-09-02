Дудаков о "работе" МАГАТЭ: "Это русские принесли снаряды от "Хаймарса"

Инспекторы делегации миссии Международного агентства по атомной энергетике призовут Москву и Киев к прекращению боевых действий.

Также МАГАТЭ предлагает сделать демилитаризованную зону. Но националисты не перестанут обстреливать Запорожскую АЭС, убеждён политолог-американист Малек Дудаков.

Сотрудников МАГАТЭ не убедят данные баллистических экспертиз, доказывающие, что это Вооружённые силы Украины бьют по ЗАЭС, отметил эксперт.

"Мы же понимаем, что они не эксперты по баллистике… И, плюс к тому, всегда можно отделаться какими-то отговорками, что — мы же не знаем, откуда прилетело, может быть это русские принесли снаряды от "Хаймарса", и показали, будто бы это Украина стреляет", — в интервью изданию "Украина.ру" подчеркнул аналитик.

По его словам, попытка заморозки конфликта у Запорожской АЭС не увенчается успехом, поскольку Россия на это не пойдёт. Выводы МАГАТЭ ни к чему не приведут, подытожил американист.